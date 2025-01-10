Продление маршрутов № 54, 66, 70, 130 до «Лугометрии» назвали невозможным

10.01.2025 | 14:43

Общественный транспорт до «Лугометрии» пока ходить не может, сообщил представитель областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, отвечая на вопрос пензячки в телеграм-канале PenzaInform.

По словам специалиста, сотрудники министерства и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» 19 декабря обследовали улично-дорожную сеть в «Лугометрии».

Они установили: в настоящее время общественный транспорт до ЖК может ходить только за счет организации транзитного движения от улицы Генерала Глазунова до Черничной.

«В частности, через ЖК можно направить автобусы среднего класса маршрута № 40 «Пос. Нефтяник - пос. ЗИФ - стадион «Пенза», - пояснил эксперт.

Продлить схемы движения маршрутов № 30, 33, 54, 66, 70, 99, 130 от остановки «Арбековская застава» до ЖК «Лугометрия» нельзя: там не предусмотрена площадка для стоянки общественного транспорта между рейсами и в обеденный перерыв.