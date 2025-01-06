В Пензе территории всех храмов расчистят от снега перед Рождеством

06.01.2025 | 15:21

В преддверии Рождества Христова, которое в ночь на 7 января отмечают православные пензенцы, коммунальщики бросили основные силы на расчистку от снега территорий возле храмов.

В первую очередь речь идет о площади возле Спасского кафедрального собора, где пройдут основные торжества (6 января в 17:00 состоится всенощное бдение, в 23:30 - исповедь, в 00:00 начнется первая Божественная литургия, в 8:00 7-го числа - вторая).

«Районным администрациям необходимо проконтролировать очистку и противогололедную обработку подходов и подъездов ко всем храмам в городе, которые станут местом притяжения для верующих в канун Рождества», - заявил временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов на совещании в понедельник, 6 января. Его процитировала пресс-служба мэрии.

Чтобы торжества не омрачились пожаром, сотрудники МЧС провели профилактическую работу на местах, разъяснив правила безопасности. С ними можно ознакомиться здесь.

Предполагается, что рождественские богослужения будут проводиться в 180 храмах региона, в них примут участие около 24 000 человек.