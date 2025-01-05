Пензенцев приглашают на рождественские богослужения

05.01.2025 | 11:58

Пензенцев приглашают отметить Рождество Христово, присоединившись к праздничным богослужениям. Они пройдут в Спасском кафедральном соборе.

В понедельник, 6 января, в 17:00 состоится всенощное бдение, в 23:30 - исповедь, в 00:00 начнется первая Божественная литургия, вторая - в 8:00 7-го числа.

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Для православного человека очень важно в этот день посетить храм. Если у вас не будет возможности прийти на богослужение ночью, приходите утром. Во многих храмах нашего города в 8:00 7 января будет совершаться Божественная литургия.

Если нет возможности побывать на богослужении утром, то постарайтесь посетить храм в течение дня, чтобы помолиться и прославить Родившегося Богомладенца Христа. И именно так будет правильно отметить праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», - привела его слова Пензенская епархия.