Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 янв 2025|19:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев приглашают на рождественские богослужения

Печать
Telegram

Пензенцев приглашают отметить Рождество Христово, присоединившись к праздничным богослужениям. Они пройдут в Спасском кафедральном соборе.

В понедельник, 6 января, в 17:00 состоится всенощное бдение, в 23:30 - исповедь, в 00:00 начнется первая Божественная литургия, вторая - в 8:00 7-го числа.

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Для православного человека очень важно в этот день посетить храм. Если у вас не будет возможности прийти на богослужение ночью, приходите утром. Во многих храмах нашего города в 8:00 7 января будет совершаться Божественная литургия.

Если нет возможности побывать на богослужении утром, то постарайтесь посетить храм в течение дня, чтобы помолиться и прославить Родившегося Богомладенца Христа. И именно так будет правильно отметить праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», - привела его слова Пензенская епархия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте