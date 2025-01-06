Свечи на рождественской службе: как не устроить пожар

06.01.2025 | 12:35

В ночь с 6 на 7 января православные пензенцы будут отмечать Рождество Христово. В этот день в 180 храмах региона пройдут богослужения с участием большого количества прихожан (предположительно, около 24 000 человек).

Чтобы торжества не омрачились пожаром, сотрудники МЧС провели профилактическую работу на местах, разъяснив правила безопасности.

Так, следует быть осторожными при зажжении свечей и лампадок.

К примеру, при поднесении свечи к подсвечнику обязательно нужно закатывать рукава. Над руками лучше держать маленький листок или носовой платок - тогда горячий воск не попадет на кожу, прихожанин не отдернет инстинктивно руку и не уронит свечу на себя.

Также важно крепко завязывать платки, чтобы при поклоне огонь не перекинулся на волосы, стоять на безопасном расстоянии от других верующих, следить за детьми, чтобы они не держали горящие свечи слишком близко к своей или чужой одежде.

Если та все же загорится, нужно постараться быстро скинуть ее с себя и накрыть плотным материалом либо воспользоваться огнетушителем.

При срабатывании пожарной сигнализации и оповещении о пожаре покидать молельный зал следует быстро, но без паники и давки.

Ранее сообщалось, что следить за порядком в рождественскую ночь будут 375 полицейских, 242 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудники Росгвардии.