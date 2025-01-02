Синоптики прогнозируют пензенцам дождь и мокрый снег

02.01.2025 | 15:50

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 3 января, в Пензенской области ожидается облачная погода.

Прогнозируются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Ночью они пройдут местами, днем в большинстве районов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В течение суток температура воздуха составит -2...+3 градуса.

В народе 3 января - Прокопьев день. Если он выдавался сухим и морозным, то лето обещало быть жарким, а если выпадало много снега, ждали плодородный год. Также считалось, что по погоде в этот день можно судить о том, каким будет сентябрь.