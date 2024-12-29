В Пензе на улице Ставского перенесли пешеходный переход

29.12.2024 | 15:33

В воскресенье, 29 декабря, управление ЖКХ Пензы предупредило, что на улице Ставского перенесен пешеходный переход.

Местоположение зебры решили изменить «в связи с частыми дорожно-транспортными происшествиями с участием пешеходов».

Теперь переход расположен напротив дома № 6 на Ставского. Ранее он размещался на пересечении улицы с Захарова.

Рабочие установили дорожные знаки, дополнительное освещение, оборудовали асфальтовый подход.

«С наступлением теплой и сухой погоды на дороге будет нанесена горизонтальная дорожная разметка, что сделает переход более безопасным для всех участников дорожного движения», - добавили в управлении.