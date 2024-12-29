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Общество

Назван день, когда лучше выбросить холодец

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Большинство блюд с новогоднего стола хранятся только несколько дней. В их число входит и холодец - традиционное украшение праздничного застолья.

О том, сколько можно хранить приготовленное на Новый год, в беседе с изданием Ura.ru рассказал специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров.

«Несмотря на общие ожидания, салаты оливье хранятся всего 2 дня, так как в его состав входят яйца и майонез. Селедка под шубой может сохранять свежесть от 3 до 5 дней. Холодец, который также популярен на новогоднем столе, может быть употреблен в течение 3-5 дней после приготовления. Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике», - предупредил специалист.

Что касается икры, то в закрытой банке помещенный в холодильник продукт остается годным около 2 недель, а в открытой - до 3-5 дней. Держать икру нужно только в оригинальной, плотно закрытой упаковке.

Винегрет рекомендуют употребить в течение 2 дней. Хранить этот салат нужно в герметичном контейнере, чтобы избежать окисления.

Мясные блюда эксперт посоветовал съесть в течение 2 дней. Они относятся к числу тех, риск отравиться которыми очень высок. Рыбу также не следует долго держать, предпочтительнее употребить ее как можно быстрее.

«В число продуктов, которые могут вызвать отравление, также входят яйца. Если они хранятся не должным образом, то могут быть источником сальмонеллы. И, конечно, молочные продукты, если они открыты и долго хранятся», - перечислил Быстров.

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