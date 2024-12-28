Перечислены запрещенные для детей продукты на праздничном столе

28.12.2024 | 12:25

Чтобы новогодние каникулы прошли для юных жителей региона без проблем с пищеварением, нужно позаботиться об их питании. Какими праздничными блюдами не стоит угощать ребенка, рассказали врачи Городской детской поликлиники.

Малышам не стоит давать незнакомую еду, особенно высокоаллергенные продукты: рыбу, икру, яйца, цитрусовые и экзотические фрукты, орехи. Лучше готовить блюда из привычных ингредиентов.

Необходимо исключить из меню копчености, колбасы и острые приправы, жирный холодец, маслины и оливки, сыры с плесенью, шпроты, грибы и покупные салаты, иначе праздник может закончиться госпитализацией.

Нельзя допускать переедания - для детского организма это огромная нагрузка. Нужно придерживаться привычного режима, кормить завтраком, обедом и ужином, не давая ребенку сладости в больших количествах.

Также важно помнить о напитках. Соки и газировки содержат много добавок, которые могут вызвать аллергию. Стоит заменить их на обычную воду, натуральные морсы и компоты.

По словам специалистов, важно решить, будет ли у малыша отдельный стол или он станет праздновать со взрослыми.

«Многие мамы и папы уверены, что если ребенку больше года, то его можно кормить теми же продуктами, что и всю семью. Это суждение верно в тех случаях, когда вся семья придерживается правил здорового питания», - отметили медики.