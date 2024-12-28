Сетевое издание|18+|Суббота|28 дек 2024|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Перечислены запрещенные для детей продукты на праздничном столе

Печать
Telegram

Чтобы новогодние каникулы прошли для юных жителей региона без проблем с пищеварением, нужно позаботиться об их питании. Какими праздничными блюдами не стоит угощать ребенка, рассказали врачи Городской детской поликлиники.

Малышам не стоит давать незнакомую еду, особенно высокоаллергенные продукты: рыбу, икру, яйца, цитрусовые и экзотические фрукты, орехи. Лучше готовить блюда из привычных ингредиентов.

Необходимо исключить из меню копчености, колбасы и острые приправы, жирный холодец, маслины и оливки, сыры с плесенью, шпроты, грибы и покупные салаты, иначе праздник может закончиться госпитализацией.

Нельзя допускать переедания - для детского организма это огромная нагрузка. Нужно придерживаться привычного режима, кормить завтраком, обедом и ужином, не давая ребенку сладости в больших количествах.

Также важно помнить о напитках. Соки и газировки содержат много добавок, которые могут вызвать аллергию. Стоит заменить их на обычную воду, натуральные морсы и компоты.

По словам специалистов, важно решить, будет ли у малыша отдельный стол или он станет праздновать со взрослыми.

«Многие мамы и папы уверены, что если ребенку больше года, то его можно кормить теми же продуктами, что и всю семью. Это суждение верно в тех случаях, когда вся семья придерживается правил здорового питания», - отметили медики.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте