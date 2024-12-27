Зареченцы собрали на храм Серафима Саровского еще 99 тыс. рублей

27.12.2024 | 10:32

В Заречном продолжают собирать деньги на храм преподобного Серафима Саровского. Его достроили почти год назад, но работы во внутренних помещениях продолжаются.

За 4 месяца жители закрытого города передали на храм 98 900 рублей (жертвенные кружки установлены в магазинах), сообщили в администрации Заречного. Эти деньги потратят на завершение отделочных работ в цокольном этаже, где размещается воскресная школа.

В будущем на пожертвования планируется оборудовать лифт для маломобильных прихожан. Также нужны деньги на роспись храма, запланированную на весну, и приобретение киотов для икон.

Средства на строительство храма зареченцы жертвовали с 2010 года. Всего удалось собрать около 20 млн рублей.

Сооружение возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го, а первое богослужение состоялось 4 августа того же года.

Торжественное открытие храма устроили 15 октября 2023-го. Службу возглавили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и митрополит Калининградский и Балтийский, тоже Серафим, патриарший Калининградской монополии. Два владыки совершили литургию.