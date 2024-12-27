28 декабря в Пензенской области снова будет туманно

27.12.2024 | 22:00

Суббота, 28 декабря, для жителей Пензенской области выдастся туманной и пасмурной. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -3...-8 градусов, днем поднимутся до +1...-4. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

Местами прогнозируется туман с видимостью до 500 метров, из-за него в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

«В последние дни уходящего года в Пензенский регион продолжит поставляться теплый и влажный воздух с Северной Атлантики. Поэтому и существенных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему пройдут небольшие осадки в виде снега, местами туман. Температурный режим останется повышенным», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

28 декабря в народном календаре - Трифонов день. Предки верили, что погода в этот день дает понять, каким будет март.