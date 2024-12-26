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Общество

В Пензе перевозчика с маршрута № 12 оштрафовали за работу без ГЛОНАСС

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Мировой суд в Октябрьском районе Пензы по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении предпринимательницы, которая работает на маршруте регулярных перевозок № 12 (Пенза-I - Военный Городок № 2).

Во время рейда в сентябре на Привокзальной площади инспектор Ространснадзора проверил автобус Ford Transit. Водитель перевозил пассажиров по маршруту № 12 на основании путевого листа, выданного предпринимательницей.

Выяснилось, что к лицензируемому виду деятельности был допущен автобус, не прошедший предрейсовый контроль технического состояния. Он не был оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Предпринимательница не отрицала вину в грубом нарушении условий, предусмотренных лицензией. Учитывая этот факт, суд счел возможным назначить ей наказание в виде штрафа в размере менее минимального, который предусмотрен санкцией соответствующей статьи КоАП РФ. Перевозчику придется расстаться с 37 500 рублями.

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