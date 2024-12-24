В Пензе коммунальщикам указали на нарушения при уборке снега

24.12.2024 | 18:32

В Пензе прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности коммунальных служб и управляющих компаний, которые должны убирать снег и устранять гололед.

Так, магистральные и внутриквартальные дороги, тротуары, обочины, пешеходные переходы, остановочные пункты и парковки на улицах Суворова, Пушкина, Карпинского, Бекешской, Замойского, Ворошилова, Богданова, Лермонтова и многих других после обильных снегопадов плохо чистились «Пензавтодором».

На улицах Луначарского, Дзержинского, Куйбышева, Богданова и других рядом с переходами и остановками образовались снежные валы.

Утопают в снегу и дворы во всех четырех районах Пензы, за которыми обязаны следить управляющие компании или товарищества собственников жилья.

В результате начальнику городского управления ЖКХ, директору МБУ «Пензавтодор», руководителям УК и ТСЖ внесли представления.

«Деятельность ответственных лиц активизирована, организовано выполнение работ по уборке и вывозу снега, обработке скользких участков песко-соляной смесью», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.