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Общество

В Пензе коммунальщикам указали на нарушения при уборке снега

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В Пензе прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности коммунальных служб и управляющих компаний, которые должны убирать снег и устранять гололед.

В Пензе коммунальщикам указали на нарушения при уборке снега

Так, магистральные и внутриквартальные дороги, тротуары, обочины, пешеходные переходы, остановочные пункты и парковки на улицах Суворова, Пушкина, Карпинского, Бекешской, Замойского, Ворошилова, Богданова, Лермонтова и многих других после обильных снегопадов плохо чистились «Пензавтодором».

В Пензе коммунальщикам указали на нарушения при уборке снега

На улицах Луначарского, Дзержинского, Куйбышева, Богданова и других рядом с переходами и остановками образовались снежные валы.

В Пензе коммунальщикам указали на нарушения при уборке снега

Утопают в снегу и дворы во всех четырех районах Пензы, за которыми обязаны следить управляющие компании или товарищества собственников жилья.

В результате начальнику городского управления ЖКХ, директору МБУ «Пензавтодор», руководителям УК и ТСЖ внесли представления.

«Деятельность ответственных лиц активизирована, организовано выполнение работ по уборке и вывозу снега, обработке скользких участков песко-соляной смесью», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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