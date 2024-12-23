24 декабря погода в Пензенской области практически не изменится

23.12.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 24 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-15 м/с.

В ночь на вторник на улице будет -3...-8 градусов. Вероятен небольшой снег.

Днем термометры покажут -1...-6. В ночь на среду прогнозируется до -7 градусов и небольшой снег в большинстве районов.

В народном календаре 24 декабря - Никонов день. На Руси подмечали: если на Никона по бокам от солнца заметны отсветы, нужно ждать морозов.