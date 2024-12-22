На ремонт главного кузнецкого ДК требуется свыше 100 млн рублей

22.12.2024 | 11:54

Глава Кузнецка Сергей Златогорский во время прямой линии, организованной ЦУР, ответил на вопрос горожанки о ремонте ДК «Родина». Здание давно вызывает нарекания жителей и нуждается в обновлении.

По словам женщины, «Родина» в плачевном состоянии. Златогорский возразил кузнечанке: это не так, хотя здание действительно «несовременное».

«Оно требует вложений. И еще в большей степени, чем центр «Юность». Но это тема, которая должна решаться на региональном уровне, поскольку объемы средств, которые туда надо вложить, измеряются даже не десятками миллионов. Это больше 100 миллионов. У нас таких денег нет», - ответил глава города.

Златогорский добавил, что администрация «не сидит сложа руки» и пытается решить вопрос ремонта. Ведутся переговоры.

ДК «Родина» - место притяжения для горожан. Там проходят концерты, выступления творческих коллективов, приезжих артистов, различные мероприятия (к примеру, праздник «Последний звонок»).

В соцсетях кузнечане жалуются, что в ДК темно, некомфортно, грязно, а зимой холодно.

«Зал черный, неуютный, все старое, замытое, неприятно сидеть на таких креслах, не хочется туда идти», «Кошмарно, вчера были на спектакле, сам спектакль прекрасен, но зал... Холодрыга страшная, грязища, кресла кошмарные, и вся эта прелесть - за 2 400. Бедная актриса на сцене - в одном купальнике», - писали горожане в декабре 2023 года.