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Глас народа

Кузнечане опасаются приходить на представления в ДК «Родина»

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Кузнечане призвали администрацию города обратить внимание на Дом культуры «Родина». Учреждение назвали запущенным, грязным, а также «свинарником» и «сараем».

Такое мнение горожане высказали в местной группе соцсети «ВКонтакте».

«Наведите, пожалуйста, чистоту и порядок в зале и на балконе! Не надо искать отговорок, что работников нет, денег не выделяют на ремонт. Это понятно! Скажите, сколько стоит чистота: вода и тряпка? Хотите, я вам сама помогу, если не справляетесь? Ну это стыд и позор - так зал запустить. Какой Дом культуры в городе, такая и культура! Не часто бывают в нашем городе большие спектакли московских театров вроде «Гусарская баллада». Билеты не распроданы, люди боятся испачкаться, как произошло в прошлом году на «Золотая провинция». Я брюки порвала об торчащие из кресла гвозди, а знакомая - белое пальто, сидя в кресле», - высказалась в посте кузнечанка.

К сообщению она прикрепила снимки, сделанные в ДК. На них грязные кресла, обшарпанные перила на балконе, стертые добела доски деревянных ступеней.

Кузнечане опасаются приходить на представления в ДК «Родина»

«Стыд и срам! Культурное заведение города как свинарник», «Ужас, какой-то сарай», - поделились впечатлениями комментаторы.

Кузнечане опасаются приходить на представления в ДК «Родина»

Негативные эмоции «Родина» вызывает и у других горожан.

Кузнечане опасаются приходить на представления в ДК «Родина»

«Соглашусь с автором. Зал черный, неуютный, все старое, замытое, неприятно сидеть на таких креслах, не хочется туда идти», «Кошмарно, вчера были на спектакле, сам спектакль прекрасен, но зал... Холодрыга страшная, грязища, кресла кошмарные, и вся эта прелесть за 2 400. Бедная актриса на сцене в одном купальнике. Я искренне надеюсь, что она хоть накатила для согрева перед спектаклем», - написали они.

Кузнечане опасаются приходить на представления в ДК «Родина»

Кузнечане выразили надежду, что пост увидит администрация ДК или мэрия и решит проблему. На 13:00 воскресенья, 10 декабря, комментариев от официальных лиц не было.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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