Психолог: Мороженое, торт и мед снизят тягу к спиртному

Некоторые продукты способны отвлечь от мыслей о спиртном. Об этом в преддверии традиционных новогодних застолий рассказала клинический психолог областной наркологической больницы Ольга Мосейкина. Ее советы размещены на сайте регионального минздрава.
По словам эксперта, в первую очередь тягу к алкоголю уменьшают продукты, содержащие быстрые углеводы, быстро повышающие уровень глюкозы: мороженое, мед, пирожные и торты.
«Конечно, злоупотреблять таким способом не стоит: это, скорее, можно рассматривать как шоковую терапию», - предупредила психолог.
Помогут и продукты со сложными углеводами, которые предотвращают резкие перепады уровня глюкозы: свежие овощи и фрукты, крупы, хлеб и макаронные изделия.
По словам врача, даже обычная жажда может восприниматься организмом как потребность в спиртном. В этом случае можно обойтись 1-2 стаканами воды. Также рекомендуются чаи с валерианой, пустырником, мелиссой, зверобоем.
Этанол может нарушить гормональный фон. Для его нормализации помогут продукты, богатые триптофаном, который помогает выработать серотонин (гормон радости): орехи, сыр, бананы. А чтобы не допустить дефицита белка, в рацион следует включить курицу, индейку и рыбу.
Исключить из меню следует продукты, которые сами по себе являются закуской и провоцируют желание выпить: вяленую рыбу, чипсы, снеки.
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