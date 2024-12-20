Оттепель: в выходные в Пензенской области будет пасмурно

20.12.2024 | 14:08

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждет оттепель. Ее спрогнозировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Территория будет находиться под влиянием поля пониженного давления. В регион продолжит поставляться теплый и влажный воздух, поэтому ожидается преобладание пасмурной и слабоморозной погоды, временами с оттепелью», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Что касается осадков, то они пройдут в отдельных районах и будут носить смешанный характер.

«Из-за температурных перепадов на дорогах области сложатся благоприятные условия для образования гололедных явлений», - предупредила Светлана Иванкова.

Дневные температуры составят от -2 до +3 градусов, ночные станут колебаться от -5 до +3.