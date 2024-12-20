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Общество

Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

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Капремонт плотины на улице Стасова, который проводится впервые с момента ее строительства в 1984 году, выполнен на 95%. Об этом сообщил замначальника управления капитального строительства Руслан Валиуллин в четверг, 19 декабря.

Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

Длина плотины - 260 метров, ширина - 16.

«Подрядчик завершил работы по ремонту и восстановлению ковша, креплению площадки входного оголовка, водопроводящей трубы, устройству выходной части водосбросного сооружения, очистке отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонту донного водовыпуска. Заменил грунт, инженерную часть гидротехнического сооружения (ГТС), укрепил тело плотины», - перечислили в мэрии.

Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

Заасфальтирована проезжая часть на гребне ГТС (1 050 кв. м), заменены сваи ледозащитного сооружения перед шахтой автоматического перелива (через нее пройдет излишек воды при паводке).

Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

План на ближайшие дни - монтаж светильников на 11 новых опорах и устройство ограждения по обеим сторонам плотины.

Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

Задвижка на донном водосбросе закрыта, в пруд начала набираться вода. Его объем составляет 432 тысячи кубометров.

В 2025 году, когда наступит благоприятная погода, откос с сухой стороны плотины укрепят, посеяв газонную траву.

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Источник — фото администрации Пензы
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