Капремонт плотины на улице Стасова в Пензе выполнили на 95%

20.12.2024 | 09:45

Капремонт плотины на улице Стасова, который проводится впервые с момента ее строительства в 1984 году, выполнен на 95%. Об этом сообщил замначальника управления капитального строительства Руслан Валиуллин в четверг, 19 декабря.

Длина плотины - 260 метров, ширина - 16.

«Подрядчик завершил работы по ремонту и восстановлению ковша, креплению площадки входного оголовка, водопроводящей трубы, устройству выходной части водосбросного сооружения, очистке отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонту донного водовыпуска. Заменил грунт, инженерную часть гидротехнического сооружения (ГТС), укрепил тело плотины», - перечислили в мэрии.

Заасфальтирована проезжая часть на гребне ГТС (1 050 кв. м), заменены сваи ледозащитного сооружения перед шахтой автоматического перелива (через нее пройдет излишек воды при паводке).

План на ближайшие дни - монтаж светильников на 11 новых опорах и устройство ограждения по обеим сторонам плотины.

Задвижка на донном водосбросе закрыта, в пруд начала набираться вода. Его объем составляет 432 тысячи кубометров.

В 2025 году, когда наступит благоприятная погода, откос с сухой стороны плотины укрепят, посеяв газонную траву.