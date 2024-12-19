Компания «МегаФон» начала продажу планшетов Fontel

19.12.2024 | 13:28

Компания «МегаФон» начала продажу планшетов под собственной торговой маркой Fontel. Это современные устройства, поддерживающие все необходимые функции, в числе которых LTE, видеозвонки, GPS, голосовые вызовы, micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth.

Планшеты представлены моделями FT800 и FT1000. У обеих емкость встроенной памяти - 32 Гбайт. Также в планшетах имеется съемная карта памяти microSD на 128 Гбайт, поэтому у пользователя не возникнет проблем с хранением фильмов, видео или фотографий.

У модели FT800 диагональ экрана - 8 дюймов с разрешением 800×1280 пикселей. Планшет оснащен основной камерой на 2,0 Мп и фронтальной - на 0,3 Мп. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение - 1280×800 пикселей. Четкость основной камеры - 5,0 Мп, фронтальной - 2,0 Мп.

Разрабатывает и поставляет планшеты Fontel дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Перед поступлением в продажу устройства всесторонне проверяют в собственной лаборатории оператора. Кроме того, профильные специалисты протестировали обе модели на выполнение требований «МегаФона» к абонентскому оборудованию. Они оценили скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность VoLTE и VoWiFi.

Приобрести планшеты Fontel можно в интернет-магазине оператора, а также в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

«Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент», - рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Ассортимент товаров, выпускаемых под собственной товарной маркой компании, расширяется. Так, в январе 2023 года «МегаФон» представил телефоны Fontel. За 10 месяцев 2024-го их продажи в 4 раза превысили показатели за аналогичный период прошлого года.

Также есть умные часы Fontel. Их реализацию начали в мае 2023-го. В мае-октябре 2024 года спрос на устройство оказался на 112% выше, чем в первые полгода продаж.

Всего линейка товаров под маркой Fontel включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам, выпускаемым «МегаФоном» под собственным брендом, растет: спрос на них в январе-ноябре текущего увеличился более чем на 300% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».