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Общество

Семейная ипотека снова обещает стать доступнее

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Важная новость пришла из Минфина: изменен механизм предоставления субсидий банкам по семейной ипотеке. Чтобы избежать приостановок действия программы, как это уже наблюдалось в последние месяцы, общая сумма лимита увеличена на 2 трлн рублей.

Для всех, кто сегодня рассматривает возможность приобретения квартиры в ипотеку, это шанс исполнить мечту по сниженной годовой процентной ставке.

Семейная ипотека с господдержкой была запущена еще в 2018 году, но с тех пор ее параметры неоднократно менялись. Cегодня ею могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно).

Воспользоваться выгодным шансом лучше в ближайшие дни. Все объяснят, выслушают и предложат в офисах строительного холдинга «Термодом» или по телефону 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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