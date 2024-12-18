19 декабря пензенцев ждет морозная погода

18.12.2024 | 22:00

В четверг, 19 декабря, жителей Пензенской области ждет морозная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -13...-18 градусов, днем не поднимутся выше -9...-14. Ветер подует с севера-запада и в течение суток сменит направление на западное. Его порывы достигнут до 14 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидается небольшой снег.

Ранее синоптики предупреждали о «погодных качелях»: в период господства североатлантического вихря повсеместно станет идти снег, временами с метелью; когда фон атмосферного давления начнет повышаться, осадки и ветер существенно ослабеют, а морозы усилятся.

19 декабря в народном календаре - Никола Зимний. Метель в этот день предвещает продолжение снегопадов, а ясная и морозная погода - хороший урожай.