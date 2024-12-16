В кафе на ул. Московской нашли подростков, распивавших алкоголь

16.12.2024 | 18:24

Полицейские, специалисты из администраций Пензы и Ленинского района вечером посетили кафе на Московской, 34. Заведение решили проверить после жалоб горожан.

Люди указывали, что здесь регулярно шумят и нарушают покой окружающих.

В кафе полицейские заметили девушек, распивающих спиртное. При этом лицензии на продажу алкоголя у заведения нет.

«Предъявить документы по просьбе сотрудника полиции девушки отказались и были доставлены в отдел. В результате оказалось, что в компании молодежи, употреблявшей алкоголь, присутствовали лица, не достигшие 18-летнего возраста. Комиссия по делам несовершеннолетних проведет расследование, виновные будут наказаны», - сообщили в городской администрации.

Мониторинг объектов торговли и общественного питания будет продолжаться.