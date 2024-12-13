С 1 января можно будет перевозить животное в поезде без выкупа купе

13.12.2024 | 11:25

С 1 января 2025 года в России изменятся правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Они были обнародованы на форуме «PRO//Движение» - в презентации замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Станислава Зотина.

При выкупе целого купе оформление перевозочного документа на домашнее животное станет бесплатным.

Питомца можно будет провозить в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе. Речь идет о мелких животных.

Другие пассажиры, приобретая билеты на сайте РЖД, увидят, что в их купе будет находиться домашний питомец. Ездить с животными можно не во всех вагонах.

На форуме привели статистику: за 2024 год в поездах дальнего следования россияне перевезли более полумиллиона питомцев, в пригородных - более миллиона.