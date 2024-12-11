Жители Спутника о «Созвездии»: Это другой уровень

11.12.2024 | 14:45

Жители комплекса «Созвездие» * продолжают делиться своими ощущениями от покупки квартир в самом центре Города Спутника.

Елена Жукова переехала не так давно, хотя в прошлом мечтала, что однажды вместе с семьей сможет жить в Спутнике, который всегда привлекал ее своей схожестью с родным Югом России.

«Потом мы долгое время прожили в Москве, а когда вернулись, начали смотреть жилье здесь. «Созвездие» - это тот комфорт, к которому мы привыкли в столице. Это другой уровень, другой класс, совсем другая история», - рассказала Елена.

Действительно, «Созвездие» - это комплекс, в котором каждый почувствует уровень своей безопасности и значимости.

Оставить заявку можно здесь: https://clck.ru/3CjRsi. Менеджеры «Термодома» перезвонят и ответят на все вопросы.

* Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Сфера» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.