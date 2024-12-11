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Общество

В Пензе пес по кличке Дик спас кинолога во время нападения

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Служебный пес по кличке Дик спас начальника кинологической службы УФСИН России по Пензенской области Максима Синягина при условном нападении противника.

Тренировка проводилась для закрепления навыков защитно-караульной службы, выработанных в процессе дрессировки, их совершенствования в конкретных условиях.

По легенде, на сотрудника уголовно-исполнительной системы напал нарушитель. Он попытался нанести удар, но пес сразу же среагировал и не позволил ему приблизиться. Кинолог предупредил оппонента, что ослабит поводок, если тот не уйдет. Однако противник не отступил, и обещание было исполнено.

В Пензе пес по кличке Дик спас кинолога во время нападения

«Собака стремительно бросилась на нарушителя и вцепилась в дрессировочный рукав, тем самым обезвредив противника», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

В управлении служит 91 пес. В течение 11 месяцев все проходят курс дрессировки на выполнение простых команд, затем начинается спецкурс, направленный на патрульно-поисковую работу, обыск местности, транспорта, помещения и так далее.

Собаки оттачивают навыки на протяжении всей службы, вместе со своими кинологами сдают зачеты, участвуют в различных конкурсах и показательных выступлениях.

«Учреждения УФСИН оснащены камерами, сигнализацией, но все это пассивная охрана. Собака - живое существо, которое лучше слышит, видит, двигается быстрее человека, это играет большую роль, и появление собаки имеет психологический аспект. Если рядом с сотрудником грозный пес, нарушитель правопорядка чувствует дискомфорт, он подумает, стоит ли идти на конфликт или лучше сдаться без боя», - объяснил Максим Синягин.

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Источник — фото областного УФСИН РФ
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