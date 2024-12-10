Пензенцам в зону СВО отправят оборудование для борьбы с дронами

10.12.2024 | 18:33

Бойцы 642-го дивизиона, мобилизованные из Пензенской области, находясь на передовой, обратились к губернатору Олегу Мельниченко во время прямого эфира во вторник, 10 декабря. Они попросили оборудование для выполнения боевых задач.

«В связи с обострением обстановки на запорожском участке фронта и многократным применением противником FPV-дронов-камикадзе просим оказать помощь нашему противотанковому дивизиону в приобретении станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы. - Прим. ред.) автомобильного типа», - сообщил боец.

В то же время жительница региона Ольга попросила губернатора оказать поддержку и другим землякам, например, тем, которые работали на станции скорой помощи, а сейчас служат в 72-й бригаде, в медроте.

«Они очень просят к «уазику» колеса, рессоры, генератор, РЭБ Hunter-4, если есть такая возможность, а если нет, хотя бы «Ромашку-3». Мы неоднократно обращались во многие организации, сами не осиляем уже», - отметила она.

Олег Мельниченко пообещал, что военным помогут. Он дал поручение министру финансов Пензенской области Любови Финогеевой решить вопрос на заседании оперативного штаба в пятницу, 13 декабря.