Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 дек 2024|23:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ремонт трубы на Суворова постараются провести без отключения воды

Печать
Telegram

Объявление об отключении воды в связи с аварией на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Пензе было сделано Горводоканалом преждевременно. Ресурсники приняли решение по возможности провести ремонт «на ходу», не оставляя людей без ХВС.

Однако реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонтных работ, ресурс все-таки отключили с 23:00 по названным ранее адресам.

Коммунальная авария случилась напротив дома № 90а на улице Суворова. Из-под земли на проезжей части забил фонтан. Мощным потоком воды залило дорогу.

«Причиной повреждения чугунной трубы диаметром 600 миллиметров стало движение грунта в связи с устоявшейся морозной погодой», - пояснили в Горводоканале.

Рабочие трудятся на месте.

Завершить ремонт планируется до утра понедельника, 9 декабря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Горводоканала
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте