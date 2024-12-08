Ремонт трубы на Суворова постараются провести без отключения воды

08.12.2024 | 21:59

Объявление об отключении воды в связи с аварией на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Пензе было сделано Горводоканалом преждевременно. Ресурсники приняли решение по возможности провести ремонт «на ходу», не оставляя людей без ХВС.

Однако реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонтных работ, ресурс все-таки отключили с 23:00 по названным ранее адресам.

Коммунальная авария случилась напротив дома № 90а на улице Суворова. Из-под земли на проезжей части забил фонтан. Мощным потоком воды залило дорогу.

«Причиной повреждения чугунной трубы диаметром 600 миллиметров стало движение грунта в связи с устоявшейся морозной погодой», - пояснили в Горводоканале.

Рабочие трудятся на месте.

Завершить ремонт планируется до утра понедельника, 9 декабря.