Половина Пензы осталась без воды из-за утечки на Суворова

08.12.2024 | 21:17

UPD: Список по отключению был дан Горводоканалом преждевременно. Ресурсники по возможности постараются провести ремонт без отключения.

Из-за утечки, случившейся вечером 8 декабря на перекрестке улиц Суворова и Плеханова, многие районы Пензы остались без воды. Ее отключили с 20:30, сообщили в Горводоканале.

Авария произошла напротив дома № 90а на улице Суворова. Из-под земли забил фонтан, проезжая часть оказалась затоплена.

«Причиной повреждения чугунной трубы диаметром 600 миллиметров стало движение грунта в связи с устоявшейся морозной погодой», - пояснили в Горводоканале.

Рабочие трудятся на месте. Для устранения утечки ресурс отключили в половине Пензы.

Центр:

ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Лермонтова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Замойского, ул. Лебедевская, ул. Бурденко, ул. Тельмана, ул. Моршанская, ул. Пески, ул. Урицкого, ул. Либерсона, ул. Кураева, ул. Красная, ул. Ключевского, ул. Володарского, ул. Московская, ул. М. Горького, ул. Революционная, ул. Славы, ул. Куприна, ул. Сборная, ул. Пушкина, ул. Ставского, ул. Захарова, ул. Космодемьянской, ул. Плеханова, ул. Гладкова, ул. Суворова, ул. Толстого, ул. Пугачева, ул. Н. Кавказ, ул. Кулакова, ул. Шевченко, ул. Бакунина, ул. Некрасова.

Южная Поляна:

ул. Богданова, пр. Богданова, ул. Баумана, пр. Баумана, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Калинина, ул. Кр. Горка, ул. Краснова, ул. Лескова, 1-й, 2-й, 3-й пр. Лескова, ул. Лобачевского, 1-й, 2-й, 3-й пр. Лобачевского, пр. М. Свердлова, ул. Металлистов, пр. Металлистов, ул. Мебельная, ул. Набережная р. Мойки, ул. Ново-Тамбовская, ул. Отдельная, пер. Первомайский, пр. Пихтинский, 1-й, 2-й, 3-й пр. Подгорный, ул. Свердлова, ул. Тамбовская.

610-й квартал:

ул. Осоавиахимовская, 1-й Осоавиахимовский пр., ул. Терновского от моста по ул. Баумана до ул. Осоавиахимовской, ул. Пограничная, пр. Пограничный, ул. Межрайонная, ул. Севастопольская, 1-й, 2-й Севастопольский пр., 1-й, 3-й, 4-й Мебельный пр., ул. Волжская, 3-й Волжский пр., ул. Токарная, 1-й, 2-й Токарный пр., ул. Бригадная, ул. Галетная, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, Галетный пр., ул. Стрелочная, ул. Индустриальная, Индустриальный пр., 2-й пер. Индустриальный, ул. Слесарная, ул. Ремесленная, ул. Молокова, 1-й, 2-й пр. Молокова, ул. Полевая, ул. Отдельная, 2-й Отдельный пр.

Райки:

ул. Бекешская, ул. Ключевая, ул. Ново-Гражданская, пр. Некрасова, ул. Солдатская, 1-й, 2-й Солдатский пр., ул. Угловая, ул. Весенняя, ул. Проломная, ул. Дарвина, ул. Жуковского, ул. Гражданская, ул. Короленко, ул. Тимирязева, пр. Тимирязева.

Бугровка:

ул. Карпинского, ул. Средняя, 5-й, 6-й пр. Средний, ул. Мотоциклетная, 2-й пр. Яблочкова, ул. Громова, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, пр. Громова, ул. Огарева, 1-й, 2-й, 3-й пр. Огарева, ул. Полярная, ул. Правды, 1-й Полярный пр., ул. Производственная, 1-й, 2-й Производственный пр., ул. Брянская, ул. Б. Бугровка, ул. М. Бугровка, ул. Будашкина, ул. Гастелло, ул. Есенина, ул. Кольцова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, пр. Кольцова, ул. Красноармейская, ул. Краснознаменная, 1-й пр. Краснознаменный, ул. и пр. Маресьева, ул. Тульская, пер. Тульский, ул. Челюскина, пр. Челюскина.

Заводской р-н:

ул. Ленина, ул. Шмидта, ул. Заводское Шоссе, ул. Заводская, ул. ИТР, ул. Лазо, ул. Крупской, ул. Нахимова, ул. Леонова, ул. Фрунзе, ул. Ударная, ул. Кулибина, ул. Циолковского, ул. Беляева, ул. Г. Титова, ул. Воровского, ул. Комсомольская, ул. Докучаева, ул. Гагарина.

Р-н памятника Победы:

ул. 8 Марта, ул. Фурманова, ул. Островского, ул. Репина, пр. Победы, ул. Коммунистическая, ул. Пионерская, ул. Декабристов, ул. Западная, ул. Ворошилова, ул. Вяземского.

Р-н Автовокзала:

ул. Дзержинского, ул. Ухтомского, ул. Луначарского, ул. Теплова, Конный пер., ул. Герцена, ул. Пролетарская, Пролетарский пр., ул. Мирская, ул. Жемчужная, пр. Жемчужный, ул. Каракозова, ул. Старо-Черкасская, ул. Железнодорожная, ул. Сурская, ул. Чехова, ул. Долгова, ул. Каляева, ул. Восточная, ул. Рабочая, ул. Рабочий Порядок, ул. Огородная, Кузнечный пер.

КПД:

ул. Саранская, ул. Каракозова, ул. Набережная р. Суры, ул. Насосная, ул. Рылеева, ул. Ново-Черкасская, ул. Литвинова, ул. Литвинова Поляна, ул. Егорова, пр. Литвинова, ул. Новая, ул. Тиражная, ул. Павлова, пр. Павлова, 1-й Новый пр., ул. Совхозная, пр. Совхозный, ул. Черняховского, ул. Машиностроительная.

Р-н Север:

ул. Аустрина, ул. Компрессорная, ул. Депутатская, ул. Можайского, ул. Лунинская, ул. Байдукова, пр. Байдукова, ул. Островная, ул. Сормовская, ул. Каштановая, 1-й, 2-й, 3-й пр. Каштановый, ул. Северополянская, 1-й, 2-й, 3-й пр. Северополянский, ул. Сумская, Сумской пр., ул. Нестерова, Нестерова пр., 1-й, 2-й, 3-й пр. Можайского, ул. Байкова, ул. Аустрина (М-5).

Шуист:

ул. Чаадаева, ул. Долгорукова, ул. К. Цеткин, ул. Чапаева, ул. Светлая, ул. Красносельская и проезды, ул. Макаренко, ул. Димитрова, 1-й, 2-й пр. Димитрова, ул. Проезжая, ул. Коллективная, ул. Активная, ул. Проходная, ул. Матросова и проезды, ул. Ломоносова, ул. Проходная, ул. Колхозная и проезды, ул. Буровая, ул. Озерная, ул. Ново-Озерная, ул. Поселковая, ул. Партизанская и проезды, ул. Пойменная, ул. Прогонная и проезды, ул. Ново-Прогонная, ул. Карьерная, ул. Щорса, ул. П. Осипенко, ул. Котовского и проезды, ул. Светлополянская, ул. Астраханская, ул. Будищева и проезд, ул. Лажечникова и проезд, ул. Татлина, ул. Бадигина, ул. Согласие, ул. Касторная, ул. Калужская и проезды, ул. 2-я Светлая, ул. Марата, ул. Омская, ул. Р. Люксембург, ул. Каменская и проезды.

Завершить работы планируется до утра понедельника, 9 декабря.