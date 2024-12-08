Главе СКР доложат об итогах проверки детского сада в Чемодановке

08.12.2024 | 12:29

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с чемодановским детским садом. Он поручил доложить ему о ходе проверки.

На холод в помещениях здания в Сети пожаловались родители детей. Они рассказали, что сад давно требует ремонта, но ждать его еще долго. При этом в учреждение ходят 199 малышей, и они часто болеют.

Также местные жители указали на трещины в стенах и фундаменте, разваливающееся крыльцо, из-за чего находиться в помещениях детям небезопасно.

На информацию отреагировали в областной прокуратуре и региональном СУ СКР, начались проверки.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в следственном комитете.