Детсад в Чемодановке проверят после сообщений о трещинах в стенах

07.12.2024 | 14:35

Жители Чемодановки пожаловались на холод в помещениях детского сада. Здание требует ремонта, но ждать его еще несколько лет.

«Со стен в группах осыпается штукатурка. Столбики термометров в игровых и спальнях показывают 17 градусов тепла при 20 нормативных, в коридорах значительно холоднее. При этом в группах работают электрообогреватели, от которых, как рассказывают родители, болит голова из-за недостатка кислорода. И это на улице всего 0 градусов, впереди - настоящие морозы», - сообщается на странице группы «Народный фронт» во «ВКонтакте».

Здание не видело капремонта с 1982 года. Сейчас садик посещают 199 малышей, они часто простывают.

Также родители пожаловались на трещины в стенах, фундаменте, разваливающееся крыльцо. Капитальный ремонт запланирован на 2027 год.

СУ СКР по Пензенской области отреагировал на информацию, началась проверка.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание детского учреждения в надлежащем состоянии. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Также проверку организовала областная прокуратура. Сотрудники надзорного органа встретятся с родителями воспитанников, проанализируют, как в учреждении выполняли требования санитарно-эпидемиологического законодательства, оценят подготовку социальных объектов Чемодановки к отопительному сезону.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по завершению проверочных мероприятий», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.