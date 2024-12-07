Регион получит 44 млн на внедрение умной транспортной системы

07.12.2024 | 10:41

Пензенская область в 2024 году получит из федерального бюджета 44 млн 607 тыс. рублей на внедрение ИТС (интеллектуальной транспортной систем). Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Правительства РФ.

ИТС необходимы, чтобы автоматизировать процессы управления транспортным движением и повысить безопасность на дорогах.

«С помощью федерального финансирования в регионах устанавливают информационно-навигационные системы, которые помогают пассажирам отслеживать нужный транспорт, информационные табло для водителей с данными о ситуации на дорогах, умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика, позволяющие обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы», - поясняется на сайте Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензе запланировали запустить интеллектуальное управление светофорами средствами ИТС. До этого техника работала в тестовом режиме.

Горожане очень ждали нововведения: поскольку такая система самообучаема, она поможет решить проблему с транспортными заторами.