Жители рекомендуют «Созвездие» в Городе Спутнике

04.12.2024 | 15:31

Квартиры с высокими потолками, большими окнами и теплыми полами, с качественной предчистовой отделкой, которая позволяет максимально приблизить заветное новоселье, - так жители «Созвездия» * в Городе Спутнике перечисляют причины своего выбора.

«Мы всей семьей уже давно живем в Спутнике, видели, как строят «Созвездие» и его дома-звезды, в итоге переехали сначала в «Майю», затем - в «Исиду», а так как семья большая, купили еще одну квартиру - в «Меридиане». Кроме того, моя мама будет жить неподалеку, в строящемся сейчас «Фениксе».

Нам все очень нравится, с самого первого ремонта! Потому что здесь качественно сделанные квартиры с интересными планировками, а еще безопасный для детского отдыха двор и много других плюсов, как, например, помещение для колясок и велосипедов», - рассказала Юлия Дмитриенко.

За порядком в «Созвездии» следит управляющая компания «Ньютон».

«Для УК очень важно в работе соответствовать уровню жилья, которое построил для людей холдинг «Термодом», - подчеркнула бренд-менеджер УК Ксения Багдалова.

В кирпичных домах «Созвездия» - «Майе», «Исиде» и «Меридиане» - уже не осталось свободных квартир, но они еще есть в строящихся «Лире» и «Фениксе».

Менеджеры отдела продаж проведут персональную консультацию, расскажут о свободных квартирах, ценах, условиях покупки. Оставить заявку можно здесь: https://clck.ru/3BMeFY.

* Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Сфера» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.