Пензенцы с Окружной остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители ряда домов на Окружной остались без воды из-за коммунальной аварии. Она случилась на улице Кижеватова. Информация об этом в воскресенье, 26 октября, появилась в чате микрорайона в Telegram.

По словам местных жителей, отключена и холодная, и горячая вода.

Ресурсники раскопали участок, чтобы получить доступ к коммуникациям и отремонтировать поврежденный участок трубы.

Лишившиеся воды пензенцы ждут, когда авария будет устранена. Какие-либо сроки не называются.

1 октября на улице Кирова в Пензе случился мощный прорыв на сетях: поток кипятка высотой в несколько метров забил прямо из люка на парковке около ЦУМа. Днем ранее трубу прорвало на проспекте Строителей, в районе дворца спорта «Буртасы». В каждом из случаев горожанам пришлось какое-то время обходиться без горячей воды.

