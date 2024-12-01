Эксперты назвали принципы здорового питания зимой

01.12.2024 | 12:30

Зима вступила в права, и пензенцам стоит позаботиться о своем иммунитете. Чтобы не заболеть, важно правильно питаться. Как это делать, рассказали эксперты Роскачества.

В первую очередь питание должно быть сбалансированным и включать в себя белки, жиры и углеводы.

Белки содержатся в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Они помогают организму в важных процессах - от синтеза клеток до производства гормонов и ферментов.

Жиры необходимы для энергии и усвоения витаминов A, D, E и K. Организму требуется больше растительных и меньше животных. Общее количество в сутки - до 80 граммов.

Быстрых углеводов (сахар, булочки) стоит избегать, отдав предпочтение сложным, например макаронам из твердых сортов пшеницы, бурому рису и овощам. Они дарят энергию на длительное время.

По словам специалистов, также необходимо убедиться, что организм получает достаточно витаминов и минералов.

«Минералы цинк и селен имеют первостепенное значение для иммунной защиты. Цинк участвует в процессах деления клеток и способствует заживлению ран, а селен обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений. Эти минералы можно получить из бобовых, орехов, семян и морепродуктов. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Он поддерживает обмен веществ, регулирует работу репродуктивной системы и способствует здоровью нервной и иммунной систем. Йод не накапливается и не синтезируется в организме, его нужно получать извне», - рассказали специалисты.

Питаться нужно регулярно, чтобы не допустить резких колебаний уровня сахара в крови и избежать переедания. Лучше всего организовать 3 основных приема пищи в день.

Также важно выпивать в сутки достаточное количество воды. Она помогает выводить токсины и поддерживает работу организма.