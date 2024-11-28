В Пензе из-за новых прорывов на сетях не успевают заниматься старыми

28.11.2024 | 08:37

В Пензе снизился объем работ по восстановлению благоустройства на месте разрытий, связанных с авариями на сетях.

Негативную тенденцию отметил в среду, 27 ноября, заместитель главы администрации города Ильдар Усманов. После начала отопительного сезона ресурсники не успевают приводить в порядок старые разрытия из-за появления новых прорывов на сетях.

Не восстановленное в срок благоустройство грозит организациям штрафом. Так, с 9 октября в Пензе составили 81 протокол за нарушения при земляных работах.

Ильдар Усманов, и. о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Парастаев, представители городской администрации, а также ресурсоснабжающих компаний побывали на участках, где устраняли аварии.

В их числе - пересечение улиц Красной и Кураева, где 25 ноября прорвало магистральный трубопровод. Сейчас утечка устранена, участок заасфальтирован.

«Муниципалитетом была достигнута договоренность с руководством ресурсоснабжающей организации о более ранних сроках приведения территории в порядок. Транспортный поток здесь стал более интенсивным после перекрытия отрезка дороги на улице Ерик», - отметили в администрации города.