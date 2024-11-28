Установлены огромные штрафы за продажу зажигалки ребенку

28.11.2024 | 09:47

Госдума РФ приняла закон о запрете продажи детям потенциально опасных газосодержащих товаров, в том числе зажигалок. Документ уже утвердил Совет Федерации.

Последний этап - подписание Президентом РФ. Поправки внесены в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В него добавлена статья, согласно которой купить газовый баллончик или зажигалку в магазинах можно будет только при достижении 18 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, от реализации продукции продавцов удержат большие штрафы. Для физических лиц - до 60 000 рублей, для должностных - до 300 000 рублей, для юридических - до 600 000 рублей.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, дети пытаются использовать зажигалки, газовые баллончики, портативные туристские плиты для сниффинга. Это очень опасно, приводит к аритмии, другим проблемам со здоровьем, может вызвать остановку сердца и смерть.

Ранее в Пензенской области установили запрет на торговлю безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в определенных местах. Реализацию такой продукции запретили в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, относящихся к сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Также продажа запрещена в зонах рекреационного назначения: городских лесах и садах, скверах, парках, вблизи прудов, озер, водохранилищ, на пляжах и других территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой.