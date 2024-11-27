28 ноября жителей Пензенской области ждут холод и снег

27.11.2024 | 22:00

В четверг, 28 ноября, жителей Пензенской области ждет пасмурная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов, а днем температура не поднимется выше отметки +2.

Погода будет облачной, но с прояснениями. В большинстве районов пройдет снег, местами мокрый.

Ветер ожидается слабый и неустойчивый.

28 ноября в народном календаре Гурьев день. Считалось, что выпавший снег может пролежать до весны, а сильный ветер предвещает непогоду, которая продлится до середины декабря.