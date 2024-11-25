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Общество

Улицы Пензы от снега чистят 97 машин и 129 человек

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Утро понедельника, 25 ноября, в Пензе началось с пробок из-за снегопада. Водители пожаловались на заторы на центральных улицах, Окружной, Антонова и других.

Как отметили в администрации города, спецтехника начала устранять последствия непогоды еще ночью. Для этого задействовали 39 машин.

Днем уборка продолжается. На улицах работают 97 единиц спецтехники, в их числе комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры. Кроме того, последствия снегопада устраняют 129 сотрудников МБУ «Пензавтодор».

Улицы Пензы от снега чистят 97 машин и 129 человек

Городские магистрали, мосты и путепроводы обрабатывают галитом, тротуары, спуски и подъемы, подходы к пешеходным переходам - песко-соляной смесью.

Улицы Пензы от снега чистят 97 машин и 129 человек

Районным администрациям поручили контролировать деятельность управляющих компаний по приведению в порядок дворов, предпринимателям - следить за ситуацией рядом с объектами бизнеса, рассказали в мэрии.

Улицы Пензы от снега чистят 97 машин и 129 человек

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Источник — фото 1 и 2 администрации Пензы
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