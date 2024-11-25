Улицы Пензы от снега чистят 97 машин и 129 человек

25.11.2024 | 12:40

Утро понедельника, 25 ноября, в Пензе началось с пробок из-за снегопада. Водители пожаловались на заторы на центральных улицах, Окружной, Антонова и других.

Как отметили в администрации города, спецтехника начала устранять последствия непогоды еще ночью. Для этого задействовали 39 машин.

Днем уборка продолжается. На улицах работают 97 единиц спецтехники, в их числе комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры. Кроме того, последствия снегопада устраняют 129 сотрудников МБУ «Пензавтодор».

Городские магистрали, мосты и путепроводы обрабатывают галитом, тротуары, спуски и подъемы, подходы к пешеходным переходам - песко-соляной смесью.

Районным администрациям поручили контролировать деятельность управляющих компаний по приведению в порядок дворов, предпринимателям - следить за ситуацией рядом с объектами бизнеса, рассказали в мэрии.