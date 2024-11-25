На включение иллюминации в Пензе готовы потратить почти 4 млн

25.11.2024 | 18:43

В понедельник, 25 ноября, на сайте госзакупок был размещен аукцион на проведение работ по включению новогодней и праздничной иллюминации в Пензе. Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 млн 943 тыс. 739 рублей 87 копеек.

От исполнителя требуется включить гирлянды, растяжки, консоли, прожекторы и другие элементы во всех 4 районах Пензы. В основном ими подсветят деревья.

На Гагаринском путепроводе включат гирлянду триколор, на Бауманском - консоли, на мосту им. Свердлова - гирлянду. На мосту им. Капашина и улице Суворова должны засиять флаги.

Всю работу необходимо будет закончить до 14 декабря.

Подача заявок на аукцион идет до 28 ноября, заказчиком выступает АО «Пензенская горэлектросеть».