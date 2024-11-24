Путин подписал закон о списании долгов по кредитам бойцам СВО

24.11.2024 | 15:29

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам СВО. Бойцов освободят от уплаты.

Закон начнет действовать с 1 декабря и коснется тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ в последующем.

«Взыскание должно начинаться до этой даты, чтобы участникам СВО можно было списать долги на сумму до 10 000 000 рублей», - рассказала Парламентская газета.

Также нововведение распространяется на мобилизованных, военнослужащих срочной службы (исключение - курсанты военных училищ). Долги спишут и супругам всех перечисленных категорий граждан.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение продолжительности кредитных каникул с 30 до 180 дней после даты окончания контракта или же срока мобилизации. Попросить о предоставлении этой услуги можно до 31 декабря 2024-го.