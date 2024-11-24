25 ноября пензенцам стоит одеться в теплые непромокаемые вещи

24.11.2024 | 15:45

В понедельник, 25 ноября, жителям Пензенской области придется терпеть холод и сырость. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -2...+3 градуса, температура не поднимется выше и днем. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 13 метров в секунду.

В большинстве районов пройдет мокрый снег с дождем, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

25 ноября в народном календаре Иван Милостивый. Считалось, что если на Ивана выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные, до самого Введения (4 декабря), оттепели.