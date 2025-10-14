В ночь на 15 октября в Пензенской области ожидаются заморозки

В среду, 15 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем воздух прогреется до +5...+10, а к следующей ночи температура опустится до -2...+3.
На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками в виде дождя, а в отдельные дни - с мокрым снегом.
В старину подмечали: если 15 октября шел сильный дождь, зима оказывалась студеной.