В ночь на 15 октября в Пензенской области ожидаются заморозки

14.10.2025 | 22:00

В среду, 15 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем воздух прогреется до +5...+10, а к следующей ночи температура опустится до -2...+3.

На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками в виде дождя, а в отдельные дни - с мокрым снегом.

В старину подмечали: если 15 октября шел сильный дождь, зима оказывалась студеной.