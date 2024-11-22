Сетевое издание|18+|Пятница|22 ноя 2024|17:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В выходные на смену сибирскому антициклону придет южный циклон

Печать
Telegram

В выходные погода в Пензенской области будет резко меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу из-за господства сибирского антициклона небольшие осадки пройдут только днем, и то в отдельных районах, ветер в это время усилится. Но уже в воскресный день область окажется во власти южного циклона», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Новый атмосферный вихрь принесет интенсивные осадки, порой в виде сильного дождя, переходящего в мокрый снег.

«С севера начнет поступать холодный воздух, в результате чего температурный режим понизится до слабоотрицательных значений. Подобная синоптическая обстановка станет благоприятной для образования гололедно-изморозевых отложений, поэтому на дорогах обстановка осложнится», - предупредила Иванкова.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными и осторожными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте