В выходные на смену сибирскому антициклону придет южный циклон

22.11.2024 | 16:09

В выходные погода в Пензенской области будет резко меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу из-за господства сибирского антициклона небольшие осадки пройдут только днем, и то в отдельных районах, ветер в это время усилится. Но уже в воскресный день область окажется во власти южного циклона», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Новый атмосферный вихрь принесет интенсивные осадки, порой в виде сильного дождя, переходящего в мокрый снег.

«С севера начнет поступать холодный воздух, в результате чего температурный режим понизится до слабоотрицательных значений. Подобная синоптическая обстановка станет благоприятной для образования гололедно-изморозевых отложений, поэтому на дорогах обстановка осложнится», - предупредила Иванкова.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными и осторожными.