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Общество

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

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В помещениях гериатрического центра ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на проспекте Победы провели ремонт, и теперь они соответствуют санитарными нормам и требованиям. Там стало комфортнее и персоналу, и пациентам. В четверг, 21 ноября, центр после ремонта презентовали представителям СМИ.

Ремонт делали по госконтракту на сумму 7,7 млн рублей, работы оплатили за счет средств ОМС.

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

«Заменены двери, напольные покрытия, сантехнические приборы, элементы освещения. Покрашены стены, заменена керамическая плитка в помещениях с влажным режимом. Установлены поручни для передвижения лиц с ограниченными возможностями, а также санитарные узлы адаптированы для лиц с ограниченными возможностями», - перечислили в областном минздраве.

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

В Пензенской области в структуре гериатрического центра развернуто 12 кабинетов врача-гериатра: в Пензе (3), Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Нижнеломовском, Пензенском и Сердобском районах.

«Мы ведем к тому, что откроем кабинеты в каждом районе. Система показала свою состоятельность и востребованность», - сообщил министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

По его словам, функционирование гериатрического центра показывает отношение системы здравоохранения к возрастным людям.

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

«Это отношение государства к своим жителям. И это отношение, на примере центра, говорит о том, что мы повернулись лицом к престарелым людям. О работе государства судят по отношению к жителям и старикам. И отношение государства кардинально меняется. Люди получают надежду на то, что они в свое увядание будут находиться под вниманием, сопровождением медработников», - отметил Вячеслав Космачев.

В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

За 9 месяцев 2024 года врачами-гериатрами в регионе оказана помощь 24 588 жителям.

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