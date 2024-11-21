В гериатрическом центре стало комфортнее и пациентам, и персоналу

21.11.2024 | 15:40

В помещениях гериатрического центра ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на проспекте Победы провели ремонт, и теперь они соответствуют санитарными нормам и требованиям. Там стало комфортнее и персоналу, и пациентам. В четверг, 21 ноября, центр после ремонта презентовали представителям СМИ.

Ремонт делали по госконтракту на сумму 7,7 млн рублей, работы оплатили за счет средств ОМС.

«Заменены двери, напольные покрытия, сантехнические приборы, элементы освещения. Покрашены стены, заменена керамическая плитка в помещениях с влажным режимом. Установлены поручни для передвижения лиц с ограниченными возможностями, а также санитарные узлы адаптированы для лиц с ограниченными возможностями», - перечислили в областном минздраве.

В Пензенской области в структуре гериатрического центра развернуто 12 кабинетов врача-гериатра: в Пензе (3), Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Нижнеломовском, Пензенском и Сердобском районах.

«Мы ведем к тому, что откроем кабинеты в каждом районе. Система показала свою состоятельность и востребованность», - сообщил министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

По его словам, функционирование гериатрического центра показывает отношение системы здравоохранения к возрастным людям.

«Это отношение государства к своим жителям. И это отношение, на примере центра, говорит о том, что мы повернулись лицом к престарелым людям. О работе государства судят по отношению к жителям и старикам. И отношение государства кардинально меняется. Люди получают надежду на то, что они в свое увядание будут находиться под вниманием, сопровождением медработников», - отметил Вячеслав Космачев.

За 9 месяцев 2024 года врачами-гериатрами в регионе оказана помощь 24 588 жителям.