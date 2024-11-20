В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

20.11.2024 | 11:41

С понедельника, 25 ноября, в Пензе перекроют участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями.

Он будет недоступен до 20 мая 2027 года.

«Установлен маршрут объезда по автомобильным дорогам ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина», - сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Причина ограничения - реконструкция дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. После сдачи объекта число полос будет увеличено до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой станет отвечать нормативу - высота составит 4,5 м.

Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, в Пензе нанесли новую разметку на улице Кураева. Дорога стала трехполосной.