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Общество

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

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С понедельника, 25 ноября, в Пензе перекроют участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями.

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

Он будет недоступен до 20 мая 2027 года.

«Установлен маршрут объезда по автомобильным дорогам ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина», - сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

В Пензе на 2,5 года перекрывают проезд в районе Бакунинского моста

Причина ограничения - реконструкция дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. После сдачи объекта число полос будет увеличено до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой станет отвечать нормативу - высота составит 4,5 м.

Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, в Пензе нанесли новую разметку на улице Кураева. Дорога стала трехполосной.

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Источник — фото 2-8 - областного минстроя
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