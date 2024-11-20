В городе-курорте «Юга» построят 10 детских садов и 5 школ

20.11.2024 | 14:14

Город-курорт «Юга» - масштабный проект холдинга «Термодом». Компания известна комплексным подходом к застройке территорий. Вначале создается общественная и социальная инфраструктура, чтобы жители с первых дней после переезда начинали пользоваться всеми преимуществами проекта.

Застройщик рассказал, какие объекты появятся на «Югах».

«Понимаем, что каждый день возить детей в школу и садик неудобно. Поэтому уже в первой очереди застройки «Югов» заложили 2 детских сада и школу», – пояснили представители холдинга «Термодом».

Первый детсад, рассчитанный на 200 мест, появится рядом с прогулочным бульваром.

«Расположили его в шаговой доступности и от первого коттеджного поселка, и от квартала малоэтажных домов. Место выбрали таким образом, чтобы дорога до садика всегда была быстрой и удобной», - отметили в компании.

Одновременно с детсадом начнется строительство школы вместимостью не менее 500 учеников, оснащенной современным оборудованием. Сразу после них появится первая поликлиника.

Всего в проекте заложено 10 детских садов, 5 школ, 2 поликлиники. Это позволит создать комфортные условия воспитания, образования и здравоохранения для 50 тысяч жителей города-курорта.

Также на «Югах» планируется возвести многопрофильный кампус с испытательным комплексом. Это уникальный образовательный мини-городок, где студенты крупнейших пензенских вузов смогут учиться, работать, заниматься спортом, вдохновляться и просто отдыхать.

В кампусе оборудуют научные лаборатории и мастерские, жилой корпус, спортивно-досуговый комплекс с бассейном. Общая площадь застройки – более 16 га.

На «Югах» будет развиваться и спортивная инфраструктура. «Термодом» построит спортхаб, сеть велодорожек, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.