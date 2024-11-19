19.11.2024 | 10:57

На неделе с 11 по 17 ноября в Пензенской области зарегистрирован первый случай гриппа грипп А (H1N1), сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

За этот период в регионе 1 764 раз был поставлен диагноз ОРВИ - на 8,8% больше, чем неделей раньше. Среди заболевших 18,7% - дети.

В Пензе к медикам с острой респираторной вирусной инфекцией обратились 703 пациента.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Мокшанском, Нижнеломовском, Сердобском, Шемышейском, Башмаковском, Никольском, Лопатинском, Спасском, Малосердобинском и Каменском районах.

Кроме того, у 171 пациента выявлена коронавирусная инфекция - COVID-19. 3 человека скончались. Чаще всего возбудителем остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2.

В результате контактов в семье и близком окружении заразились 36,89% заболевших, в прочих организациях - 13,4%. Почти у половины пациентов (49,71%) явный контакт не установлен.

Медики напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Они предупреждают об опасности посещения мест массового скопления людей и призывают при появлении симптомов заболевания обращаться к врачу.