В Пензе затягивали с присвоением разряда «кандидат в мастера спорта»

18.11.2024 | 10:05

В Пензенской области при проверке министерства физической культуры и спорта выявили множество нарушений. О них рассказали в региональной прокуратуре.

Так, ведомство долгое время не присваивало претендентам разряд «кандидат в мастера спорта», не предоставляло тренерам судейские категории, не выдавало государственную аккредитацию спортивным федерациям.

Кроме того, допускались нарушения при возмещении затрат на страхование спортсменов, входящих в состав сборных команд Пензенской области, а также при оплате суточных и возмещении стоимости питания.

После проверки министерство разработало проект нового порядка финансирования проведения спортивных мероприятий за счет средств бюджета, который сейчас проходит согласование.

Выявлено и несоблюдение порядка медико-биологического обеспечения членов сборных команд, связанное с нарушением сроков прохождения процедур работниками областного врачебно-физкультурного диспансера.

Также министерством были допущены нарушения бюджетного законодательства и порядка рассмотрения обращений граждан, не принимались своевременные меры для развития детско-юношеского спорта, совершенствования подготовки профессиональных спортсменов.

После проверок начальника отдела по развитию видов спорта привлекли к административной ответственности.

«По результатам рассмотрения представления, внесенного председателю правительства региона, приняты меры к устранению выявленных нарушений», - сообщили в прокуратуре.