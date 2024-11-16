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Общество

Синоптики пообещали пензенцам день без осадков

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В воскресенье, 17 ноября, синоптики обещают жителям Пензенской области облачную с прояснениями погоду.

По данным Приволжского УГМС, ночью возможен небольшой снег, местами мокрый. День прогнозируется преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Днем его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается -3...+2, днем - 0...+5 градусов.

17 ноября в народном календаре - Еремеев день. Поздней осенью погода не располагала к выходу даже на двор, из-за чего родилась поговорка «Ерема - сиди дома». Яркие звезды на небе и утренний иней на деревьях сулили холода, туман - оттепель, белые круги вокруг солнца - снегопад, а упавший на мерзлую землю снег - запоздание зимы.

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