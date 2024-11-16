Губернатор: Главное мерило в оценке школьного питания - мнение родителей

16.11.2024 | 11:07

В пятницу, 15 ноября, на заседании правительства Пензенской области обсудили вопрос организации горячего питания в учреждениях образования.

В этом учебном году оно предоставляется 97,5% учеников, при этом бесплатные обеды получают 100% младших школьников, а также дети из ряда категорий семей.

По словам и. о. министра образования Алексея Фомина, качество продуктов и блюд контролируют сотрудники министерства совместно с представителями прокуратуры, региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора в ходе выездного мониторинга. Кроме того, действует практика родительского контроля.

Губернатор Олег Мельниченко озвучил результаты социологического опроса, проведенного в ноябре центром управления регионом в соцсетях. Жителям области предлагалось оценить школьное питание. 38% респондентов проголосовали за вариант «Не нравится вкус еды», 34% - «Плохое качество приготовления блюд».

«Социологические наблюдения я веду с 2021 года. Есть определенные сдвиги - больше людей считает, что качество питания стало лучше. Но кардинального перелома я не вижу», - констатировал Олег Мельниченко.

В регионе с 2022 года проводится модернизация школьных пищеблоков. За 3 года материально-техническая база обновлена в 165 школах, в том числе в 2024-м - в 72 школах Пензы, Кузнецка и Заречного.

«Вы все правильно делаете, что меняете в столовых оборудование, устанавливаете пароконвектоматы, обеспечиваете правильное, здоровое питание. Но мнение родителей - это главное мерило успешности организации питания детей в учебных заведениях», - резюмировал глава региона.

«Губернатор нацелил продолжать программу модернизации школьных столовых и активнее вовлекать родительскую общественность в процесс контроля», - сообщили в областном правительстве.